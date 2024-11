Drámai hírek érkeztek: sajtóértesülések szerint elhunyt Galambos Lajos volt felesége, Boglárka. Az asszony jó ideje nem élt együtt a trombitaművésszel, két évvel ezelőtt váltak el végleg az útjaik, valamint évek óta betegeskedett. Jelenleg még nem tudni, pontosan mi vezetett a tragédiához – írta cikkében a Borsonline is.

Galambos Lajos gyászol: elhunyt a volt felesége

Fotó: Máté Krisztián / Forrás: borsonline.hu

Gyászol Galambos Lajos

A Metropol is beszámolt a tragédia híréről, akik azt írták, bár Lagzi Lajcsi és felesége már évek óta nem éltek együtt, miután úgy döntöttek, külön utakon folytatják, mégis egy életet éltek le együtt és több gyermekük is született. A szomorú hírt a zenész is megerősítette, amit fájó és szomorú veszteségként írt le.

Nyugodjék békében!