Szeptemberben röppentek fel azok a hírek először, miszerint a frissen szabadult trombitás is színpadra léphet a TV2 nagyszabású táncos show-műsorában. Mindez titokban történt, mivel a büntetés-végrehajtás parancsnokságától még nem kaptak engedélyt arra, hogy Galambos Lajos hétvégenként a csatorna stúdiójában táncoljon.

Galambos Lajos több héten keresztül készült titokban a TV2 nagyszabású táncos show-műsorára

Végül a trombitaművész Südi Iringóval közösen szőtt tervei füstbe mentek, de a rengeteg befektetett idő és munka nem vész kárba. Hiszen Lajcsi a Borsnak megígérte, hogy a közönség valahol, valamilyen formában láthatja majd azt a bizonyos angolkeringőt, amivel a Dancing with the Stars első adására készültek.

Galambos Lajos mindig is szertett volna szabadon táncolni

A Borsnak adott interjúból kiderül, hogy Lajcsi mindig csodálattal figyelte azokat, akik látványosan és ügyesen táncoltak, bár irigységét sokáig azzal palástolta, hogy nem tartotta komoly dolognak a táncot. Ez az álláspontja azonban megváltozott, amikor Iringó vezetésével közelebbről megismerte a tánc világát. Bár korábban is volt némi tapasztalata a táncban – például a Dáridó felvételein néha rögtönzött mozdulatokat vagy egyszerű koreográfiákat adott elő –, titokban mindig vágyott arra, hogy valóban megtanuljon táncolni.

Südi Iringó egy nagyon profi és nagyon cuki csaj, de viccelni nem lehet vele, ha a táncról van szó, mert azt véresen komolyan veszi. A próbák alatt persze sokat dumálgattunk, de neki az volt a legfontosabb, hogy a produkciónk összeálljon és a mozdulataim ne legyenek nevetségesek

– mesélte a mocsai trombitás otthona kertjében.

Lagzi Lajcsi teljes mértékben elfogadta a jogi döntést

– Már az is felszabadító érzés volt, hogy a TV2 gondolt rám. Aztán persze el is szomorodtam, amikor végül nem kaptam meg a bíróság engedélyét arra, hogy részt vegyek a műsorban. Ugyanakkor az indoklást teljes mértékben értem és el is fogadtam – vallott a Bors munkatársainak a művész. Hozzátette, hogy bár tudja, hogy már soha nem lesz belőle profi táncos, mégis hatalmas élmény volt ez a számára. Továbbá ígéretet tett rajongóinak is, hogy ha már a Dancing with the Stars színpadán nem is, de valahol, valamikor biztosan bemutatják Südi Iringóval az első közös produkciót.

