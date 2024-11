Ahogy a mesében, mint a farkas, krétát szopogatok, hogy simává váljon a rekedtes hangom. De félre a tréfával, nagyon komolyan készülök, hiszen a sok ezer ember előtt dalra fakadni, nem kis kihívás. Persze, annak idején megszoktam, hogy rengeteg néző van a csarnokokban, de azért a muzsika egy másik kávéház

– mondta. Azt is elárulta, hogy nagyon örül a meghívásnak, hiszen a 'Szállj el kismadár' című sláger összeforrt vele, ugyanis profi karrierje során ez a nóta volt a bevonuló zenéje.

Nem ezzel kezdtem, de az akkori menedzseremre hallgatva lecseréltem a másik nótát, ami amúgy sem tetszett igazán. Ha már Madár vagyok, úgy döntöttünk, az első profi meccsemen Debrecenben legyen ez a zeném. Bevált, soha nem váltam meg tőle

Erdei Zsolt már korábban is fellépett egy híres zenekarral

Erdei Zsolt arra is kitért az interjú során, hogy egy másik együttes, az Apostol is a szíve csücske. Velük ráadásul már ki is próbálta magát a színpadon korábban:

– Valahonnan megtudták az apostolosok, hogy szeretem a számaikat, és megkerestek egy nóta erejéig. Választhatták volna bármelyik számukat, mert szinte valamennyit kívülről tudom. Maradtunk a „Nem tudok élni nélküled”-nél, és el kell mondanom, hogy jó nagyot bakiztam már a szám elején. Egy fél ütemmel korábban léptem be, kezdtem el énekelni, még szerencse, hogy a profi zenészek lekövettek és visszavezettek a helyes ritmusba. Jó volt, élveztem és már alig várom, hogy újra dalra fakadhassak. Most a Republic „tagjaként” – zárta mondandóját a volt sportoló.