A ripost.hu számolt be a napokban a hírről, hogy a magyar sztár egy kivételes cipővel dicsekedett közösségi oldalán. T. Danny, azaz Telegdy Dániel hazánk egyik legsikeresebb előadója. A rapper 2019-ben robbant be a köztudatba, és szerepelt már a Dancing with the Starsban és a Zsákbamacskát is megjárta.

600 ezres cipőt villantott T. Danny

Fotó: Bánkúti Sándor / Forrás: Ripost

A zenészre nem jellemző a rongyrázás, de időről időre megmutatja egy-egy értékes tulajdonát. A napokban a huszonnégy óráig látható Instagram-történetében nemrég beszerzett Nike Air Force 1 cipőjét mutatta. A lábbeli önmagában nem lenne izgalmas, de ezt a cipőt a Nike a Tiffany ékszercéggel közösen tervezte, így az ára sem mindennapi. A letisztult formájú, fekete és türkizkékben pompázó sportcipő ára több mint félmillió forint, egész pontosan 680 ezer forint.