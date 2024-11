Mint arról be is számoltunk, az egykori tatai vívóolimpikon, Esztergályos Patrik egy évvel ezelőtt nősült meg. Párjával, azóta feleségével, mindig is jól mutattak a közös fotókon, posztjaikból rendre látszott az az összhang és szerelem, ami miatt egymást választották egy életre. Az ifjú pár, Nóra és Patrik most évfordulóhoz értek, és nem mulasztottak el posztban is beszámolni a fontos napjukról.