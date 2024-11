Furcsaságok 1 órája

Okosabb vagy, mint Pásztor Anna? A büdösbence után jön a herefojtó aranka!

Pásztor Anna, és tesója, Pásztor Bence a Legyen ön is milliomosban bizonyították tájékozottságukat. Megkapták a kérdést, hogy hány lába van a büdösbencének. Te tudod a választ? Ha igen, most akkor is kifogunk rajtad!

Kemma.hu Kemma.hu

Jöjjenek a földkerekség furcsábbnál furcsább állatai és növényei. Túl a büdösbencén is. Ismered őket, kitalálod legalább azt, hogy a 10 feladvány közül melyik állat vagy növény az abszurd nevek gazdája? Jobban várjuk a válaszokat, mint Palik László, a megújult Legyen ön is milliomos műsorvezetője. Lássuk okosabb vagy-e, mint Pásztor Anna! Axolotl

Herefojtó aranka

Vérvirág

Quokka

Iringó

Békalencse

Kecskeruta

Kacsafarkú szender

Dugong

Szarkaláb A válaszokhoz görgess lejjebb!

. . . . . . . . . . . . . . . Az axolotl egy vízi kétéltű, más néven mexikói gőte, de a neve sokak számára ismeretlen, így nem könnyű kitalálni, hogy egy vízi állatról van szó.

A herefojtó aranka egy kártevő növény. Kártétele elsősorban a többéves lucernásokban lehet jelentős. Jelenléte nagyobb mennyiségben a szálas takarmányban is problémát jelent, a szénát fogyasztó állatnál görcsöket, bélgyulladást okozhat.

A vérvirág a spárgavirágúak rendjébe tartozó amarilliszfélék családjának egyik nemzetsége néhány tucat fajjal. A busmanok a Haemanthus toxicarius nedvéből készítik nyílmérgüket.

A quokka egy kis erszényes, amely Ausztráliában él, és gyakran a világ legboldogabb állataként emlegetik, de a neve nem árulja el, hogy egy kenguruhoz hasonló erszényesről van szó.

Az iringó egy igénytelen, szárazságtűrő növény. A nyári virágzás során acélkékre színeződik.

A békalencsék rendkívül kicsiny növények, általában csak néhány milliméteresek. Vízi életmódot folytatnak: vagy alámerülten élnek, vagy a víz felületén úsznak.

A kecskeruta a pillangósvirágúak családjába tartozó nemzetség. Levelei keskenyek, lándzsás alakúak és szabályos szélűek, hegyes végződésűek. Virágai világoslilák, vagy fehérek a levélzet alatt (levélhónaljban) laza fürtökben nyílnak.

A kacsafarkú szender Magyarország kolibrije. Nemcsak méreteiben hasonló a legkisebb kolibrikhez, de repülési stílusában is, ugyanúgy elképesztő sebességgel csapkod a szárnyaival és a többi lepkétől eltérően nem a virágon megtelepedve táplálkozik.

A dugong egy vízi emlős, ami a manátushoz hasonlít.

A szarkaláb egy gyönyörű virág, a boglárkafélék családjába tartozó nemzetség mintegy 40 fajjal.

De mi a büdörbence? A büdösbence, más néven bencepoloska egy poloskaféle, főleg európai faj, bár a Kárpát-medencétől északra és Németországtól, illetve Magyarországtól keletre nem fordul elő.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!