Két éve amikor a Dancing with the Stars-on szerepeltek nagy port kevert amikor, az egyik élő adásában az éppen kieső Bárdosi Sándor gratulációként puszit ad a továbbjutó Berki Mazsinak, utána öklendezésbe kezd - ami nem volt véletlen.

Berki Mazsi viszaszólt Bárdosi Sanyinak

Forrás: Média klub

„45 éves vagyok, kétgyermekes édesapa, teljesen más az értékrendem. Nálam ez egy határ volt. Nem használok mindent és mindenkit a céljaim elérése érdekében. Nem is gondolnám népszerűbbnek, de gratulálok neki, nem is érdekel“ – mondta utána Bárdosi Sándor.

Ahogy azt a Média klub is megírta most viszont Mazsi visszaüzent Bárdosinak az egyik Instagram videójában. Mazsi az első boksz mérkőzésére gyakorol majd a kamera felé fordul és határozottan kijelentette, hogy ő Boráros Gábornak szurkol a vasárnapi Hell Boxing Kingsben, amelyet végül az MMA harcos meg is nyert.

„Sanyika, remélem, most csak a gyomrostól lesz hányingered és nem a vereségtől, sok sikert! Hajrá, Boráros Gábor!“ – vicceskedett Berki Mazsi az Instagramján.