– Egy kitűnő barát, egy nagyszerű munkatárs, aki soha nem akart annál több lenni, mint ami valójában volt. Komoly terveink voltak, ugyanis az újonnan szervezett zenekaromnak oszlopos tagja lett volna. Múlt héten pénteken beszéltem vele, akkor állapodtunk meg a találkozásunk időpontjában. Bővítjük az élő zenekart, ő vadászkürtözik, vagyis sajnos azt kell mondanom, hogy vadászkürtözött is, ez a hangszer is fontos szerepet játszott a hangszerelésben, ami rá épült volna – mesélte a Kozelka László halála után a Borsnak Lajcsi.

A mulatós sztár tragikus hirtelenséggel hunyt el

Fotó: Kovács Dávid / Forrás: Borsonline

– Az ő személyének, jó természetének köszönhetően kevés ilyen igaz barátom van, mint ő, de nem is lesz! Szerdára terveztünk egy megbeszélést, meg tudnám mutatni, hogy még a naptáramban is fel volt jegyezve, hogy jön hozzám Laci. Ezzel egyidejűleg egy próbát is szerettünk volna tartani, sajnos ez elmaradt – tette hozzá Galambos Lajos.