Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk, a napokban örömhírt jelentett be Szoboszlai Dominik. Az angol Liverpool, valamint a magyar válogatott kiváló labdarúgója ugyanis feltette a legfontosabb kérdést barátnőjének, Buzsik Borkának, aki igent mondott, így hamarosan férj és feleség lesz a fiatal szerelmespár. De mint kiderült, nem ez volt az egyetlen ajándék a héten Dominik életében.

Szoboszlai Dominik a lánykérés után igazi csúcskategóriás autóval tűnt fel

A Bors beszámolója szerint ugyanis a focistát csütörtökön egy méregdrága autóval videózták le, és nem is akármilyennel: a kocsirajongók szerint ezen kívül csak három ilyen járgány van Magyarországon. A Lamborghini új csúcsmodelljéről van szó, a Revueltóról, aminek indulóára 200 millió forint körül van, de extrákkal ez könnyen elérheti a 250-300 millió forintot is.

Szoboszlai Dominik új autója, a Lamborghini Revuelto

Épp egy ilyen kocsiban kapták le videóban a focistát is, aki a Gresham-palota előtt mutatta meg új szerzeményét. A fekete autó már amúgy is vonzotta a tekinteteket, de akkor még inkább, amikor meglátták, hogy ki száll be a kocsiba. Szoboszlai Dominik ugyanis éppen a hotel előtt beszélgetett valakivel, amikor az egyik járókelő videózta az autót, majd a következő képkockán már az látszik, ahogy Szoboszlai barátnője nélkül, egymaga elhajt az új szerzeményével.

Természetesen a TikTok azonnal felrobbant a videó láttán, amit alább ti is megtekinthettek a csúcsverdával együtt.

Nem ő az első válogatott, akit Lamborghinivel kaptak lencsevégre. A korábbi válogatott, és a Debrecen (DVSC) jelenlegi játékosa, Dzsudzsák Balázs nyáron ismét reflektorfénybe került autószenvedélye miatt, amikor Budapest egyik legelőkelőbb helyén egy százmillió forint értékű sportautóból, egy fekete Lamborghini Urusból látták kiszállni. De említhetnénk a Dzsudzsák Balázs összetört Lamborghinije-sztorit is 2013-ból, amikor egy egy Lamborghini Aventadorral szenvedett balesetet.

