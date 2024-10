Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk korábban, nem csak egy nagy örömhírt jelentett be Szoboszlai Dominik a napokban, de méregdrága luxusautóval is feltűnést keltett Budapesten. Az angol Liverpool, valamint a magyar válogatott kiváló labdarúgója azonban hamarosan érzelmes kihívás elé áll: a Bajnokok Ligája szerdai játéknapján ugyanis korábbi csapatával, az RB Leipzig ellen lép pályára, amelyről őszintén nyilatkozott a sportoló.

Szoboszlai Dominik rengeteget köszönhet a Lipcsének

Fotó: Vince Mignott / Forrás: MTI

Szoboszlai Dominik volt csapatával néz szembe

Szoboszlai Dominik 2021 és 2023 között volt az RB Leipzig játékosa, akikkel 2022-ben és 2023-ban is Német Kupát nyert, minden sorozatot nézve pedig 91 találkozón 20 gólt szerzett a lipcsei együttesben. 2023 nyarán aztán hetvenmillió euróért leigazolta őt Liverpoolba, így ebben a tekintetben is jól járt vele az RB Leipzig, amelynek a honlapja a szerdai, Liverpool elleni BL-mérkőzés előtt szólaltatta meg a középpályást – szúrta ki a Magyar Nemzet.