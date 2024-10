Felrobbantotta a közösségi médiát a hír, az ország legnagyobb focisztárja elkötelezte magát. Szoboszlai Dominik Instagram-oldalán jelentette be a nagy hírt, eljegyezte barátnőjét, Buzsik Borkát. A boldogság pedig határtalan, a Liverpool sztárja hatalmas igent kapott. Szoboszlai barátnője olyan gyűrűt kapott, amitől a te lélegzeted is eláll. A bejelentés óta rengetegen gratuláltak a magyar válogatott csapatkapitányának.

Szoboszlai Dominik eljegyzéséhez rengeteg hazai és külföldi focista gratulált

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Szoboszlai Dominiknek záporoztak a gratulációk

Hazai és nemzetközi focisták üzenetei egyaránt záporoztak a Tatabányához édesapja révén kötődő focista Insta-bejegyzéséhez. Többek között, a Portsmouth játékosa, Harvey Antonio Blair, a Norwich focistája, Kaide Gordon, a liverpooli csapattársak, Ryan Jiro Gravenberch, Caoimhín Odhrán Kelleher is gratulált. De még Barcelonából, Dani Olmotól is érkezett üzenet. Szoboszlai Dominik ügynöke, Esterházy Mátyás, valamint a válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is szívecskével és emojikkal reagált a nagy bejelentésre.

A hazai focisták sem maradtak ki az eljegyzéshez gratulálók sorából. Többek között Schäfer András, Szappanos Péter, Dzsudzsák Balázs, Botka Endre, Csoboth Kevin és Kabát Péter is sok boldogságot kívánt a fiatal szerelmeseknek. Az egészen biztos, hogy Szoboszlai menyasszonya most élete egyik, ha nem a legboldogabb pillanatát élte meg.