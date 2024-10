Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a Spektrumon új sorozatot indított Minek ment oda címmel. Vasárnap este a sorozat első részében Suhajda Szilárd hegymászó történetét mutatták be. A tragikus sorsú hegymászó tavaly májusban halt meg a Mount Everesten, amelyet oxigénpalack nélkül szeretett volna meghódítani. Előkerült a tragikus expedíció előtti egyik utolsó üzenet is, melyet szeretteinek küldött a volt esztergomi főiskolás, számolt be róla a Borsonline.

Suhajda Szilárd a végzetes csúcstámadása előtt szívfájdító üzenetet küldött családjának

Forrás: Suhajda Szilárd/Facebook

Suhajda Szilárd üzent a családjának

A 6 epizódból álló sorozat első része Suhajda Szilárd tragédiáját dolgozta fel egy órában. A felfoghatatlan drámáról vallott a hegymászó felesége, édesapja, és a sportoló barátai is. A volt esztergomi főiskolásért egy ország aggódott tavaly májusban. Végül május 26-án elszállt minden remény, Suhajda Szilárdot halottnak nyilvánították, holttestét soha nem találták meg.

A csúcstámadás előtt még üzenetet küldött könnyes szemmel feleségének, Tímeának és fiúknak, Somának is. Ezekbe a sorokba minden ember szíve belesajdul.

Tudom,hogy már elköszöntünk, de szeretném elmondani, hogy a világon legjobban Titeket szeretlek. Életem szerelme, Timi, és drága kisfiam Soma. Nagyon magasra fogok menni, de aztán nagyon sietek hozzátok haza. Nagyon hiányoztok, nagyon sokat jelent, hogy bíztok bennem. Minden célom, hogy ott legyek veletek, otthon

– állt a szívszorító üzenetben.

A sorozatban többek között megszólalt Szilárd felesége, Legindi Tímea is, aki férjével folytatott utolsó beszélgetésükről is megosztott fájó részleteket.

– Négyszer rákérdeztem, biztos-e abban, hogy visszatér. Azt mondta, hogy igen – fejtette ki az özvegy, aki a tragédia óta rendszeresen sportol. Hozzátette, amikor fúj a szél, mindig eszébe jut Szilárd.

Tímea azt is elmondta, hogy Suhajda Szilárd számára mindig a hazatérés volt a legfelemelőbb pillanat. A K2 megmászása után el is mondta, hogy semmihez sem hasonlítható érzés, amikor hazatér a repülőtéren és meglátja szeretteit.