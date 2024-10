Reviczky Gábornál még tavaly még tavaly márciusban diagnosztizáltak prosztatarákot. Azóta a a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész már 6 kemoterápiás kezlésen is átesett. Nemrégiben újra kórházba kült, ahol majd' 1 hónapot töltött. Most nagy bejelntés érkezett vele kapcsolatban, számolt be róla az Origo.

Reviczky Gábort ismé kórházban kellett ápolni majd' 1 hónapig

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

Reviczky Gáborról téves pletykák is tejedtek

A színészóriás tavaly év végén már arról számolt be, hogy gyógyulttá nyilvánították. Nemrég azonban ismét kórházba kellett szállítani mentővel. Azt lehetett gondolni, hogy daganatos megbetegedése újulhatott ki, de arról is keringtek hírek, hogy egyre rosszabbul van. Azonban szerencsére erről szó sincs, ráadásul a Magyar Színház bejelentése szerint ismét találkozhatnak vele a nézők színpadon.

A Magyar Színház örömmel jelenti be, hogy Reviczky Gábor a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a Magyar Művészeti Akadémia Rendes tagja, újra színpadra lép a Magyar Színházban!

– derült ki az intézmény közösségi oldalán szereplő posztból. A tatabányai születésű színész ismét látható lesz a világhírű musical, a Valahol Európában című darabban.

Reviczky Gábor a korábbi betegségével kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy most már ritkábban, havonta csak egyszer megy orvoshoz. A kezeléseket korábban csak azért vállalta be, mert csontrákja is volt. A színész arról is beszélt, hogy újabban milyen betegség miatt került kórházba, ahol összesen 24 napot töltött.

– A szívem belső burkán keletkezett egy streptococcus góc, és azt kezelni kellett. Dupla adag antibiotikummal tudták csak elmulasztani, de sikerült. Bár a doktor úr tudta, hogy az nem onnan jött, tehát kellett lennie valahol egy gócnak, ami ezt okozza, és végül egy béltükrözés kapcsán ki is derült. Akkor kaptam egy mondhatni lórúgás erősségű antibiotikumot, aminél már az első tabletta hatott, de napi kettőt kellett bevennem, és végigszedni a kúrát – részletezte.