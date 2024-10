A szerelem hozta Tatára az ország egyik leggyönyörűbb tiktokkerét. Rétegi Tícia nyár végén költözött közös tatai otthonukba szerelmével. A fiatal pár között dúl a szerelem, erről árulkodik Tícia legújabb Insta-bejegyzése is.

Jakuzziban romantikázott párjával Rétegi Tícia

Forrás: Instagram/retegi_ticia

Rétegi Tícia arca mindent elárul

Azt már megtudtuk, hogy a párducmintás ruhák iránti imádata határtalan a fiatal influenszernek, de most az is bizonyossá vált, hogy tatai párja iránti érzelmei a csillagos égen is túlmutatnak. A szerelmesek egy jakuzziban romantikáztak. Közös élményüket a tiktokker követőivel is megosztotta Instáján. Réteg Tícia és párja arcáról pedig sugárzik a boldogság. Az egészen biztos, hogy jól mutat együtt a páros. A képek közé felkerült Tíciáról egy dögös, vadító fotó is.