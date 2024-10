Itt az ősz, vele együtt a sokak által imádott gombaszezon is. Ilyenkor sokan ragadnak túracipőt, hogy a farengetegben begyűjtsék az őzlábgomba, pöfeteg gomba, esetleg laskagomba valamelyikét. Érdemes is értük teperni a kilométereket, mert isteni ételek készülnek belőlük. A Viszkis videóban most mutatott is egy receptet, amitől garantáltan rád tör az éhség.

Ambrus Attila őzlábgombareceptje olyan, amit neked is kötelező kipróbálni

Fotó: Ambrus Attila/Facebook

A gombaszezon egyik sztárja a nagy őzlábgomba

Rengeteg eső esett az elmúlt hetekben, így az idő is kedvező ahhoz, hogy nőjön a gomba. Ha kedvezőek a feltételek, akkor ilyenkor az erdők többségében szinte kaszálni lehet a nagy őzlábgombát. Az őzláb a legfinomabb gombák közé tartozik. Hatalmas méretéből adódóan, kifejlett állapotában nehéz összekeverni bármely más, mérgező társával. Ezért is kedvelik sokan, meg persze az íze miatt is, ami minden formában elkészítve olyan, akár a mennyei manna. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy minden leszedett gombát be kell vizsgáltatni!

Ambrus Attila felesége és kisfia is az erdőben járt, ahol talált is pár szép fej őzlábgombát. Nem is maradt más hátra, minthogy a Viszkis elkészítse azt. Videóban is megmutatta, náluk miként készül a tökéletes étel az őzlábból. Mint mondta, most egy teljesen új receptet próbáltak ki.

Ambrus Attila a gombafejeket nagy gondossággal megtisztította és megmosta, majd a lemezekkel felfelé nézve egy tepsire helyezte azokat. Elkészített egy túróból, tejfölből, sajtból és különböző fűszerekből álló krémet, amellyel vastagon megkente a gombákat. Ezt követően a kemencébe, parázsra kerültek a megtöltött gombák. A Viszkis nem aprózta el, ha már lúd, akkor legyen kövér. A gombák mellé egy kis csülkös kenyeret is sütött. A videó végén poénosra vette a figurát. Megjegyezte, ha netán ezután többet nem jelentkezne, akkor az a gombák miatt lesz.

