12 év után tért vissza a Megasztár a TV2 képernyőjére. A tehetségkutató válogatóján már számos vicces és megdöbbentő pillanatot is láthattak a tévénézők. Idén többek között már az is kiderült, hogy Schobert Norbika nem csak boxolni, hanem énekelni is tud. Vármegyénk egyik befutott zenésze, Pápai Joci is ennek a műsornak köszönheti karrierje indulását. A tatai énekesnek 20 év alatt nem csak az élete, a külseje is jelentősen megváltozott.

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A Megasztárban indult Pápai Joci karrierje

Pápai Joci a Megasztár második évadában tűnt fel először 2005-ben. Ott a vigaszágas körig jutott. Bár a legjobbak közé nem sikerült bekerülnie, mégis önálló lemezzel jelentkezett.

Joci korábban Instáján is megemlékezett zenei indulásáról a Megasztárban. Kopasz, fiatal legényként jelent meg Presszer Gáborék előtt. Akkor még hiányzott a haj és a szakáll is az énekesnél. A gitár azonban akkor is vele volt, ahogyan középiskolás mindennapjaiban is. Az aranytorkú énekes 24 év után a napokban tért vissza egykori iskolájába, a Keribe, ahol a diákoknak többek között azt is elárulta, hogy diákként táska nélkül, gitárral járt az intézménybe.

A tatai énekes nem adta fel a Megasztár után sem. Később jelentkezett a a The Voice-ba, majd 2014-ben a Rising Star válogatóján is megjelent. Az igazán nagy áttörést 2015-ben Majkával közösen előadott dala, a Mikor a test örexik című szerzemény jelentette.