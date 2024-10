Mint arról mi is beszámoltunk, az idei Magyar Klipszemle jelöltjei között két vármegyei jelöltnek is szurkolhattunk, hiszen a tatabányai lány, az underground hip-hop új üdvöskéje, Sisi rögtön kétszer is jelölve lett (a Legjobb ötlet és a Legjobb rendezés kategóriában), míg a Legnagyobb Dili kategóriában a feltörekvő felvidéki előadó, az észak-komáromi cibi klipje, a Pocahontass lett jelölve a díjra.

Kettőjük közül Sisi örülhetett az este végén, hiszen a Zsűri különdíját végül ő kapta meg a SISI FEAT. LEGGOMAN - ASZTMA című alkotásáért.

Az este fődíját, a Legjobb klipért járó elismerést végül Pogány Induló Úgy hiszem klipje kapta, aminek a rendezője, Büki Balázs a legjobb rendezés ezüst díját is bezsebelhette. A fődíjason kívül 6363, az Elefánt és Azahriah nyert 2-2 díjat.

A nyertesek teljes listáját a Magyar Klipszemle hivatalos oldalán olvashatjátok végig.