Kocsis Alexandra is a helyszínen, a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban szurkolta végig a Sztárbox vasárnapi mérkőzéseit. Az oroszlányi amazonnak különleges élményben is része volt, elkészülhetett az a kép, amire már régóta vágyott Kovács Kokó Istvánnal.

Kovács Kokó István egy nagy vágyát váltotta valóra Kocsis Szandinak

Forrás: Instagram/Kocsis Alexandra

Szandi elkapta Kovács Kokó Istvánt

Ezt a különleges képet meg is osztotta követőivel Szandi az Instagramján. Nem akárkit, Kovács Kokó Istvánt sikerült elkapnia egy közös fotóra. Bejegyzésében azt is kifejtette, hogy Kokó mindig is egy példakép volt számára.

Gyerekként hatalmas példaképem volt, sportolóként pedig mindig erőt merítettem az elszántságából és küzdeni akarásából és abból a hitből, amit ő képviselt. Még mindig libabőrös leszek, ha meghallom a “Oh Fortuna” zenéjét, amire bevonult, és eszembe jutnak azok az izgalommal teli pillanatok, amikor a családdal együtt szorítottunk érte minden egyes meccsénél a TV előtt.

Szandi egy konkrét emléket is felidézett posztjában. Mint írta, mai napig tisztán emlékszik 2001. január 27-re, amikor Kovács Kokó István Antonio Diaz ellen bokszolt Münchenben. Kokó kiütéssel nyert a 12. menetben. Talán ennek hatására is, abban az ében Kocsis Alexandra bokszolónak öltözött be farsangkor.