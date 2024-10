Feldolgozás 40 perce

Horányi Juli gyönyörű énekhangjával kápráztatja el rajongóit

Az énekesnőként és színésznőként is elismert Horányi Juli most világhírű énekesek duóját dolgozta fel. Ezt az énektudást még Lady Gaga is megirigyelné.

Az Esztergomi Várszínház igazgatójának lánya, Horányi Juli ismét megcsillogtatta énektudását hivatalos Instagram-oldalán. Az énekesnőként és színésznőként is jeleskedő celeb most a világhírű Bruno Mars és Lady Gaga közös számát dolgozta fel. Amióta meghallottam ezt a dalt, a függője vagyok. Kevés ennyire tökéletes dal van, legalábbis számomra ez tökéletes! A bejegyzés megtekintése az Instagramon HORÁNYI JULI (@horanyijuli) által megosztott bejegyzés – írta az énekesnő hivatalos Insatgram-oldalán. Bár még csak néhány órája töltötte fel a videót, a rajongók máris elolvadtak tőle, és csodálatos énekhangját éltették a kommentekben. Az eredeti produkciót pedig itt hallgathatjátok meg:

