Apropó klasszikus! A dunaszentmiklósi zenész, Herczog Ricsi egy régi olasz dalt is feldolgozott nemrégiben. Igaz, most duettpartnere, Nagy Alexa nélkül énekelte és játszotta el a „Te amo”-t, de közönsége ismét meggyőződhetett arról, micsoda jó érzés alakul ki a zenész minden egyes fellépésén. Most is, a tatai Öreg-tó melletti nagysátor színpada körül.

Forrás: Herczog Ricsi/Youtube

Herczog Ricsi koncertjén szárnyaltak a dallamok

Visszatérve a koncertre: a dallamok szárnyán vele tartott törzsközönségéből Rontó Szilvia, Semsey Gyöngyi és Sárik Marcell is, akik ha tehetik, az összes tatai fellépésre elkísérik kedvencüket. Az igazi rajongóknak, mint amilyenek ők is, már nyakbavalójuk és a harmonikás aláírásával fémjelzett bögréjük is van. Talán nem is kérdés, nekik Herczog Ricsi jobb volt mint a halászlé.