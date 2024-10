Már javában fut a TV2-n a csatorna egyik legsikeresebb műsora, a sztárokat megtáncoltató Dancing With The Stars. A nézők most egy kisfilmben láthatták, hogyan talált egymásra a kamerák előtt Galambos Lajos és Südi Iringó.

Südi Iringó sírva mondott le Galambos Lajosról a Dancing with the Starsban

Az ország Lagzi Lajcsija nemrég szabadult a börtönből, és a csatorna őt választotta, legyen a műsor 10. szereplője, Südi Iringó párja a Dancing With The Stars táncparkettjén. Lajcsi: Nagyon várta, hogy ki lesz a táncpartnere, aki jó irányba vezeti őt, és találkozásukkor azonnal fel is ismerte a gyönyörű Iringót, aki boldogan vetette bele magát a felkészülésbe, hogy 10 év után újra a képernyőn táncolhasson.

Igazi egymásra találás volt Lajcsi és Iringó találkozása és közös gyakorlása

Lajcsi természetesen a börtönévek után is csak bizonyos leltételek mellett hagyhatja el az otthonát, a bokáján nyomkövetővel kezdte meg a gyakorlást, amelybe ő és partnere, Iringó is nagyon odaadással vetette bele magát.

Pont azt kaptam, amire vártam. Kaptam egy olyan embert, aki lelkes, aki akarja, tökéletes párosítás lesz Lajcsival a keringő!

– fogalmazott lelkesen Iringó a felkészülés elején. A próbákat és az élőshow-t pedig Lajcsi is epekedve várta.

A kamerák előtt azonban sírva jelentette be Iringó:

A felkészülési idő felénél tartunk, és kiderült, hogy sajnos nem a Lajcsi lesz a partnerem!

A próbákkal párhuzamosan egy másik vonalon is nagy munka folyt a műsor kapcsán. Mint azt Iringó is elmondta, a háttérben folyamatosan ment az egyezkedés, hogy a reintegrációs őrizetből Lajcsit milyen időszakban és hogyan engedik el. Szerepelhet-e egyáltalán a Dancing with the Starsban?

Lajcsi nyomkövetőben a bokáján, de nagy lelkesedéssel kezdte meg a próbákat

Az élet és a Dancing with the Stars megy tovább

Bíztak benne, hogy az élő adás pozitív elbírálás alá esik majd, ez azonban sajnos nem történt meg. És bár Galambos Lajos és Südi Iringó emberileg nagyon közel kerültek egymáshoz a próbák alatt, hiszen azok éppen a reintegrációs őrizet miatt Lajcsi otthonában zajlottak, Iringónak sajnos Lajcsi helyett végül A séfek séfe műsorból megismert Vomberg Frigyes oldalán kell táncolnia az élőshow-ban.

Iringó könnyei azonban hamar felszáradnak, hiszen új párjával az érzelmes keringőjük hatalmas sikert aratott a műsorban. A Danincg With The Stars kieső párosa pedig végül Kamarás Norbert és Sebesi Daniella lett.