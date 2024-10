Nagy sikert aratott Szlovákiában az idén ősszel műsorra tűzött sorozat, a Pressburg, melyben egy felvidéki magyar fiú és egy szlovák lány szerelmét ismerhetjük meg a szlovák-magyar kapcsolatokon, valamint a felvidéki magyarság helyzetén keresztül.

A sorozat nem csak azzal lett úttörő, hogy ez lett az első szlovákiai magyar tévésorozat, hanem azzal is, hogy három nyelven is beszélnek benne a szereplők (magyarul, szlovákul és németül is). Ráadásul a Pressburg rendezője és készítője is magyar, az észak-komáromi születésű Molnár Csaba. Így nem volt kérdés, hogy a komáromi Szinnyei József Könyvtár Vasmacska Filmklubja adjon otthont a széria közönségtalálkozójának.

Az esemény rengeteg embert érdekelt, hiszen több mint 100 ember gyűlt össze a könyvtár termében, ahol levetítették a tévésorozat legutóbbi, hatodik részét. Ezt követte egy exkluzív beszélgetés, amin a közönség egy órán át faggatta a meghívott vendégeket: a sorozat szereplőit, Csuja Imrét és Molnár Xéniát, valamint a producerrel, Forgács Attilával. A főszereplő Matusek Attila betegség miatt végül nem tudott ott lenni az eseményen.