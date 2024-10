Zakeus 2021-ben már szerencsét próbált egyszer az X-Faktorban, akkor a táborban esett ki. Akkor Zoltán azt a tanácsot kapta a mentoroktól, hogy legyen kicsit dallamosabb az a vonal, amit képvisel. Kovács Zoltán maximálisan komolyan vette ezeket a szavakat, azóta már dallamosabb számokat ír. Így született meg a Jézus, kérlek hívjál fel című dal is, amely a szombati válogató óta szinte berobbant a közösségi médiába.

A nyergesi énekes négy igenért érkezett vissza az X-Faktor színpadára. Energikusan rohant a mentorok elé. Majkának ekkor még nem rémlett, hogy igazából ő már ismeri Zakeust. Ugyanis pár évvel ezelőtt a most előadott számát elküldte Majka számára, hogy véleményezze. Ahogy Zoli belekezdett az éneklésbe, Majka már kapcsolt is és együtt énekelte a dal refrénjét Zakeussal.

12 év után tért vissza a Megasztár a TV2 képernyőjére. A tehetségkutató válogatóján már számos vicces és megdöbbentő pillanatot is láthattak a tévénézők. Idén többek között már az is kiderült, hogy Schobert Norbika nem csak boxolni, hanem énekelni is tud. Vármegyénk egyik befutott zenésze, Pápai Joci is ennek a műsornak köszönheti karrierje indulását. A tatai énekesnek 20 év alatt nem csak az élete, a külseje is jelentősen megváltozott.

Pápai Joci a Megasztár második évadában tűnt fel először 2005-ben. Ott a vigaszágas körig jutott. Bár a legjobbak közé nem sikerült bekerülnie, mégis önálló lemezzel jelentkezett.