Szinte az egész országot sokként érte Azahriah vasárnapi bejelentése. Az ország jelenlegi legsikeresebb zenésze visszavonul. A fiatal sztár YouTube-csatornáján tudatta követőivel, hogy most egy darabig nem találkozhatnak vele. Baukó Attila többször koncertezett Komárom-Esztergom vármegyében is. Többek között lépett fel a Víz Zene Virág Fesztiválon is. Egyik utolsó hazai koncertjét az észak-komáromi erődben adta. Amely nem csak nagy sikere, egy sajnálatos tragédia miatt is emlékezetes marad nem csak a rajongók, hanem Azahriah számára is.

Fotó: Kiss Annamarie / Forrás: Hajdú-Bihari Napló

Azahriah sokkolta a rajongóit

Visszavonuló tájékoztatójában arról is ír a fiatal zenész, hogy pihenésre van szüksége. Változásokat szeretne és tanulni, fejlődni. De ígéretet tett arra is, hogy visszatérése nagyobb lesz, mint bármi eddig. Természetesen a hála és köszönet sem maradhatott ki Azahriah búcsújából.

Őszintén, hálásan köszönöm nektek az elmúlt 3 év pörgést, nagyon vigyázzatok magatokra, keressétek a saját utatok és minden erőtökkel a fejlődésen legyetek és hogy szeretettel/megértéssel álljatok embertársaitokhoz.

A fiatal sztár mielőtt európai turnéjára indult volna, az egyik utolsó hazai koncertjét Észak-Komáromban adta, ahol nem is volt kérdés, hogy ismét telt ház előtt lép színpadra. Garantált volt a siker, azonban a felhőtlen szórakozást beárnyékolta egy sajnálatos tragédia. Egy 55 éves férfi unokáival látogatott ki az észak-komáromi erődbe, hogy együtt élvezzék az Azahriah-koncertet. A férfi szívrohamot kapott. Ahogy arról beszámoltunk, 40 percig küzdöttek a koncertező életéért, de nem tudták megmenteni.