Kemma.hu videó 1 órája

Ezt az apostoli jótanácsot neked is hallanod kell az Apostol zenekartól

A csaknem 55 éves múlttal rendelkező zenekarnak rengeteg szimpatizánsa van határainkon túl is. Ezt bizonyítja az is, hogy Észak-Komáromban az Apostol együttes slágereit az esős időben is több százan énekelték a csapattal.

Körtvélyfáy Dina Körtvélyfáy Dina

Nem volt szerencséjük az idén a Komáromi Borkorzó szervezőinek, ugyanis először szeptember 13-15. között szerették volna megtartani a rendezvényt, ám az akkor ítéletidő miatt lefújták azt. Aztán három héttel későbbre, október 3-5-re hirdették meg, ám az időjárás most sem kedvezett nekik. Ennek ellenére a programokat megtartották, így a 2020-ban Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Apostol is fellépett és adott másfél órás koncertet. Az eső sem moshatta el az Apostol koncertjét

Fotó: 24 Óra / Forrás: Kovács László Az Apostol együttes egyébként gyakori vendég térségünkben, a nyáron Kisigmándon is hatalmas sikert aratott, azt megelőzően pedig, néhány hónappal korábban Oroszlányban, Dorogon, és ugyancsak Észak-Komáromban muzsikáltak Meződi Józsefek.

GALÉRIA: Az Apostol együttes koncertje az észak-komáromi Borkorzón (fotó: K. L.) Fotók: Kovács László

A mostani, észak-komáromi koncerten a közönség a legnagyobb slágerek, a Homokvár, az Okosabban kéne élni, A legtöbb ember ott hibázza el, a Búcsúzik a nyár, a Nincs szerencsém, az Eladó, kiadó most a szívem mellett hallhatták a zenekar közelmúltban született szerzeményeit is. Ottjártunkkor az együttes legismertebb dalainak egy-egy részleteit rögzítettük.