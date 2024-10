Hétvégén tettük fel nektek a kérdést Facebook-oldalunkon, hogy nálatok is a kuncsorgás világbajnokai-e a négylábú családtagok, amire vártuk a cuki és vicces állatfotókat is tőletek. A kezdeményezés pedig rövid időn belül hatalmas sikert aratott az emberek körében: több mint 170 mókás, aranyos és szívmelengető képeket kaptunk tőletek az állatokról.

Voltak közös szelfik, lehetetlen pózban elkapott pillanatok, és vágyakozó – valamint nyál csorgatva – a finom falatokat figyelő képek is. Nézzetek be posztunk alá, és lessétek meg a rengeteg fotót, ha pedig még nem küldtetek, de szeretnétek ti is csatlakozni a többiekhez kis kedvencetekkel, akkor ne habozzatok!