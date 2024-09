Régóta vágyott már Vietnámba utazni Horányi Juli, ám, mivel a munkája miatt számára a nyár a legdolgosabb évszak, így még nyaralni is ritkán van alkalma. Most azonban felkerekedtek a férjével, hogy egy igazi álomutazáson pihenjenek és töltődjenek a Távol-Kelet izgalmas ízeivel, színeivel és impresszióival. Juli és férje 2 hetet töltenek Vietnamban, és kalandjaikról Instagram-posztokban számolnak be. Sőt, felajánlották, hogy megmutatják azt, amire a követők igazán kíváncsiak.