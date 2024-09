Schobert Norbi vasárnap este Instáján jelentkezett be egy fotóval a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontból. A Sztárbox mérkőzéseit nézte és szurkolta végig a helyszínről, ahol az is kiderült, hogy ki lesz lánya, Lara ellenfele a gála női pehelysúly döntőjében.

Norbi az Instáján Ambrus Attilával lőtt egy közös fotót a Sztárbox gáláról. A fotóhoz pedig annyit fűzött, hogy most vasárnap este egyszerre három álma is teljesült. Fia, Schobert Norbika a Megasztár válogatóján énekelt egy hatalmasat. Teljesen megdöbbentette a zsűrit, hogy az énekléshez is ekkora tehetsége van, így nem is volt kérdés, hogy továbbjut. Vasárnap este Norbi lánya, Lara is ellenfelet kapott. Lola Földes Eszter legyőzésével került a pehelysúly döntőjébe, ahol Larával boxolnak majd a bajnoki címért.

Ezen két álma mellé összejött még egy az este folyamán, így igazán szerencsés fickónak mondhatja magát. Norbi a gálán találkozott a Viszkissel is, akitől ráadásul egy whisky-kolát is kapott.