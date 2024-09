– Januárban, az otthon négy fala között megírtam és néhány hónap múlva már 250 millió ember előtt játszottam – mesélt az Origo című daláról Pápai Joci a tanulóknak és ezzel azt is üzente, hogy érdemes figyelni a belső hangunkra.

Az aranytorkú énekes szívesen fotózkodott az osztályokkal

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

– Sokat küzdöttem az álmaimért. Senki se adja fel, soha! – üzent a Keriseknek a zenébe végletekig szerelmes előadó, aki csak a középiskola után 35 évesen, kétgyermekes édesapaként érte el a várva várt sikert. Azt is megtudtuk tőle, iskolatáska nélkül, egy szál gitárral járt iskolába és egész nap csak zenélt. Régi tablóját is felkereste volna, de a 2000-es években végzett tanulóké elveszett, a régi naplót viszont megnézhette Joci az igazgatói irodában. Kiderült, testnevelésből is kettest kapott – felszerelés híján nehéz volt átöltözni, így a zene mellett a sport is emlékezetes nyomot hagyott a kis Joci éltében.