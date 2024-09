A European Tour budapesti állomásának, a IV. Hungarian Darts Trophy-nak az MVM Dome adott otthont a hétvégén, ahol összesen több, mint 22 ezer néző szurkolt végig a helyszínen. Köztük volt a Follow the Flow tatabányai frontembere, Fura Csé is, akinek ráadásul más miatt is emlékezetes marad az esemény: egy fotó erejéig sikerült elkapnia a darts egyik meghatározó alakját, a világbajnok Michael Smith-t.

Bully és Buli Boy

– írta a képhez az Instagramján Fura Csé, utalva ezzel az angol Smith becenevére, ami a "Bully Boy". Michael Smithnek egyébként nem volt jó versenye, a tavalyi világbajnok ugyanis már az első fordulóban búcsúzott.

A IV. Hungarian Darts Trophy-t egyébként a holland Michael van Gerwen nyerte, aki a fináléban honfitársával, Gian van Veennel csapott össze, és a döntő leges végjátékot a háromszoros világbajnok nyerte meg 8-7-re. Michael van Gerwen a 48. trófeáját gyűjtötte be Budapesten.

Vasárnapra is jutott egy kilencnyilas: A német Martin Schindler az angol Stephen Bunting elleni harmadik fordulós mérkőzésén kápráztatta el a közönséget. Korábban a norvég Cor Dekker és Michael van Gerwen is dobott kilencnyilast a budapesti állomáson.