Az Esztergomi Várszínház igazgatójának lányát, Horányi Julit is megihlette Fehér Krisztián és Burai Krisztián közös dala, a Gyere kislány. Talán nincs is olyan ember most az országban, aki csak a dal címét hallva, ne tudna belőle énekleni legalább egy sort. Horányi Juli TikTok-oldalán osztott meg a dalról egy sajátos feldolgozást.

Fehér Krisztián 2 héttel ezelőtt jelent meg az X-Faktor színpadán, ahol Burai Krisztiánnal közös alkotását, a Gyere kislányt adta elő. Nem csak a mentorok tetszését, az egész országét elnyerte már a bombaként berobbanó sláger, amely már a Magyarország - Bosznia-Hercegovina labdarúgó-mérkőzésen is hallható volt a Puskás Arénában. Hornyi Juli acapella női verzióban éneket a dalból, amely a követőinek tetszését is elnyerte.