Lajcsi elsőszülött gyermeke Galambos Boglárka nem volt éppen jó kislány, aki jó példával járt el két kisöccse előtt. A mocsai trombitás családjában lány létére Bogi volt a renitens, aki miatt nem egyszer csörrent meg a Dáridóból híressé vált zenész édesapa telefonja.

Galambos Bogi mára már ismert divattervező és üzletasszony, aki, mint arról a Bors is beszámolt, ezúttal Hajdú Péter műsorában mesélt róla, milyen rosszcsont volt gyerekkorában, vagy ahogy ő fogalmazott:

Megcsináltam minden hülyeséget…

Lagzi Lajcsit sokszor hívatták be a lány tanárai, hogy elbeszélgessenek vele. Galambos Lajosnak főhetett is a feje Boglárka miatt, aki „nem érezte a határokat”.

− Amikor egyházi iskolába jártunk, az egyenruhának nagyon nem örültem. Már bennem volt a divattervező hajlam és szívesen átalakítottam volna azt a köpenyt és meg is tettem. Ennek pedig nem voltak jó következményei… Nálunk valahogy fordítva van… − mesélte Bogi a kamerák előtt, hozzátéve:

− A magatartásommal problémák voltak, viszont szerencsére a tanulmányaimmal tudtam tartani a szintet. A két testvérem konzervatív beállítottságú és mindig is sokkal jobb gyerekek voltak, mint én. Én megcsináltam minden hülyeséget, ők semmit. Én kitapasztaltam, hogy mi az, ami nekem jó és mi az, ami nem. A bulizás tekintetében is, vagy akár a hülye baráti körök tekintetében is.

− Volt, hogy apunak a magatartásom miatt be kellett mennie az iskolába. Nekem valahogy nem sikerült éreznem a határokat, hogy mit szabad egy iskolában, vagy mit nem. Szerettem hülyeségeket csinálni. Vannak azok, akik az első padban ülnek, ők az eminensek, és vannak, akik a hátsó padban ülnek és kajacsatáznak, röhögcsélnek és várat építenek tankönyvekből. Na én az utóbbi csapatban voltam benne − árulta el a gyönyörű divattervező.