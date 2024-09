Heti celebfigyelőnkbe, a Follow the Flow frontembere, Fura Csé, az Esztergomhoz közeli Búbánatvölgyben élő Ambrus Attila, az egykori szépségkirálynő, Kulcsár Edina volt férje Csuti, az esztergomi várszínház sokoldalú tehetséggel megáldott lánya Horányi Juli, valamint a tatabányai influenszer, Kunu Alexandra került be. Lássuk is, mi történt Komárom-Esztergom vármegye celebjeivel az elmúlt napokban!

A Follow the Flow frontembere is gyászolja a legendás magyar rappert

Bejárta a sajtót a hír, hogy elhunyt Suppah, azaz Johnny Beretta, a magyar rapzene híres alakja. Barátai és zenésztársai sorra búcsúztak tőle a közösségi médiában. Suppah-tól személyes Facebook-oldalán közös kiadatlan dalukkal búcsúzott a Follow the Flow frontembere, Fura Csé:

Ambrus Attila puszta kézzel szelídítette meg a szarvasbőgést

Elérkezett az évnek az az időszaka, amikor az erdők pompás színváltása mellett megkezdődik a szarvasbőgés. A természet e csodája pedig még a Viszkis rablóból lett búbánatvölgyi keramikust is megihlette.

Szerencsésnek vélem magam, mert olyan helyen élek, ahol ebben az időszakban rendszeresen hallgathatom ezt a különleges előadást

– ragadtatta el magát Instagram-posztjában Ambrus Attila, akit a poszthoz csatolt fotó tanúsága szerint is megihletett a szarvasbőgés: egyedi szarvasos bögréket készített, melyeket festve vagy egyszínű mázzal kínál a boltjában.

Esztergom környéki egyedülálló apának segítenek Csutiék

A Hajdú család sorsfordító és felfoghatatlan tragédiát szenvedett el 2020-ban: a három gyerek édesanyja Covidban vesztette életét. Azóta az édesapa, János egyedül neveli és tartja el gyerekeit. A család jelenleg Táton él albérletben, a gyerekek Esztergomba járnak iskolába.