Különleges jótékonysági ügy mellé állt Erdei Zsolt, profi ökölvívó-világbajnok, a Tatabányai Sport Club ökölvívó-szakosztályának a vezetőedzője: szolgálatteljesítés közben megsérült rendvédelmi dolgozóknak és rendőrárváknak segít.

Erdei Zsolt a TV2 Mokka című műsorában mesélt a részletekről

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

„Madár” a szeptember 28-án kezdődő budapesti rendezvény, a Police Fight Challenge fővédnöke, aki a küzdősportgáláról és a nem mindennapi kezdeményezésről beszélt. – Egy ismert embernek kutya kötelessége a jó ügyek mellé állni – nyilatkozta, és elmondta azt is, hogy ökölvívásban és K1-ben mérhetik össze tudásukat a résztvevők.

Erdei Zsolt a fővédnök

A ringben, illetve a tatamin a rendőrség, a büntetés-végrehajtás, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Terrorelhárítási Központ állományából érkező versenyzők is összemérik majd az erejüket és a tudásukat. Egész nap családi programok, rendőrségi toborzópont, intézkedéstaktikai bemutatók várják majd a gálára látogatókat, a rendezvényen a katasztrófavédelem és a Magyar Honvédség Sportszázada is részt vesz majd. Idén első alkalommal osztrák versenyzők is beneveztek, így a gála nemzetközivé vált, ami sportdiplomáciai jelentőségű fejlemény.