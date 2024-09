Rétegi Tícia nyár vége óta már tatainak mondhatja magát, ugyanis, ahogy arról már korábban beszámoltunk, itt kezdett közös, új életet párjával. A tiktokker nem csak a költözködés pillanataiba engedte be követőit, hanem azóta már számos videót fotót posztolt Instáján, TikTok-ján otthonukról és tatai mindennapjairól. Pár napja a vár előtt készültek róla nyarat visszaidéző, szédítő fotók.

Tícia nem titkolja, hogy odavan a párducmintás cuccokért, most is ilyen szettben kapták lencsevégre a tatai várnál. Insta-posztjához hozzá is fűzte, hogy úgy hiszi, már tényleg minden párducmintás ruhát felvásárol. A rajongói pedig imádták a fotókat.