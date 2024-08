Koncertfilm 1 órája

Videón Azahriah komáromi koncertje: éld át te is újra a felejthetetlen bulit

A három telt házas aréna koncert után az észak-komáromi erődöt is megtöltötte a népszerű énekes. Azahriah felvidéki koncertjéről most videó is készült, amivel mindenki újra átélheti a legjobb pillanatokat.

Mint ahogyan arról már beszámoltunk, több ezer ember volt kíváncsi Azahriah-ra Komáromban, aki augusztus 3-án adott koncertet az észak-komáromi erődben. Az estére – mely sajnos egy szörnyű tragédiáról is emlékezetes marad – az igazi fanatikusok már szombat délelőtt, 11 óra körül az erőd bejáratánál táboroztak annak érdekében, hogy a lehető legjobb helyeket csíphessék el a színpad előtt.

Azahriah pedig ezúttal sem okozott csalódást: fergeteges fellépést adott, amelyen nem csak a legnagyobb és legismertebb slágerei csendültek fel, de még egy új szerzeményt is hozott a közönségnek. Az emberek pedig kitörő örömmel, beleéléssel, valamint szeretettel hálálták meg ezt neki.

A hangulatos eseményről nemrég egy pörgős videó is érkezett a szervezők jóvoltából, amit az Authentica Kultúra Határok Nélkül Facebook-oldalán, vagy ERRE a linkre kattintva is megtekinthető. Te kiszúrtad magadat a felvételen?

