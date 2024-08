A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas Reviczky Gábor 2023-ban hozta nyilvánosságra, hogy rákbetegséggel küzd. A 74 éves színművészt prosztatadaganattal diagnosztizálták, célzott sugárkezelést, kemoterápiát is kapott. Reviczky állapota azóta javulást mutat, újra dolgozik, és úgy véli, hogy a legfontosabb a pozitív hozzáállás – olvasható az origo.hu oldalán.

Tulajdonképpen nagyon jól érzem magam. Nekem az az érzésem, hogy meggyógyultam. De ez nagyon fontos, hogy az ember így gondolkozzon

– nyilatkozta a színművész.

Persze van hozzá segítség is. Például az, hogy kimegy a kemó az emberből… Akkor már kezdi jobban érezni magát. Mert a hatodik kemó után én olyan beteg voltam, mint soha. Nagyon durva, mindent megöl. És szedek olyan gyógyszereket, amiktől jobban érzem magam, de nem ez a lényeg, hanem a hozzáállás a dolgokhoz – tette hozzá a színész.

Reviczky Gábor az első baljós jelekről is mesélt

Reviczky arról is beszélt, hogyan kezdődött az egész: Mint egy villámcsapás, úgy jött az egész. Soha semmi bajom nem volt, majd elmentem egy ilyen jótékonysági vadászatra Vásárosnaményba. Hajtásos vadászat volt, mert minden jótékonysági hajtásos, tehát kisvadas, és gyakrabban kellett vizelnem, mert jött az inger. Másnap, amikor indultam haza, ott – Vásárosnamény, Hajdú-Bihar-Borsod megyében – rengeteg pihenő van és minden benzinkúton, minden pihenőhelyen meg kellett állnom, és csak egy egészen picit tudtam leengedni, mert nem jött... Az történt, hogy a prosztatám teljesen elzárta a húgyutat. Hat óra alatt értem haza a háromórás úton, annyiszor kellett megállnom – emlékezett.

Bár az eredményei jók, az orvosok mégsem nyilvánították teljesen gyógyultnak. Mint arról korábban mi is beszámoltunk, Reviczky Gábor a Meglepetés magazinnak adott interjút, amelyből több érdekességre, többek között káros szenvedélyére és arra is fény derül, hogy meddig fog élni - számolt be akkor a Borsonline.