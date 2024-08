Heti celebfigyelőnkbe ezúttal a tatabányai származású színészlegenda, Reviczky Gábor, az esztergomi várszínház direktorának lánya, Horányi Juli kétszer is, az aranytorkú tatai énekes, Pápai Joci, valamint Dolhai Attila musicalénekes került be. Lássuk is, mi történt a Komárom-Esztergom vármegyéhez kötődő celebekkel az elmúlt napokban!

Reviczky úgy érzi, hogy meggyógyult

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas Reviczky Gábor 2023-ban hozta nyilvánosságra, hogy rákbetegséggel küzd. A 74 éves színművészt prosztatadaganattal diagnosztizálták, célzott sugárkezelést, kemoterápiát is kapott. Reviczky állapota azóta javulást mutat, újra dolgozik, és úgy véli, hogy a legfontosabb a pozitív hozzáállás – olvasható az origo.hu oldalán.

Tulajdonképpen nagyon jól érzem magam. Nekem az az érzésem, hogy meggyógyultam. De ez nagyon fontos, hogy az ember így gondolkozzon

– nyilatkozta a színművész.

Persze van hozzá segítség is. Például az, hogy kimegy a kemó az emberből… Akkor már kezdi jobban érezni magát. Mert a hatodik kemó után én olyan beteg voltam, mint soha. Nagyon durva, mindent megöl. És szedek olyan gyógyszereket, amiktől jobban érzem magam, de nem ez a lényeg, hanem a hozzáállás a dolgokhoz – tette hozzá a színész.

Reviczky Gábor az első baljós jelekről is mesélt az alábbi linken.