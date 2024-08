Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk, alig pár hónappal ezelőtt hagyta el a komlói rehabilitációs intézetet az ismert észak-komáromi színész, Molnár Gusztáv, aki hatalmas átalakuláson és változáson ment keresztül azóta, hogy önként bevonult megszabadulni démonjaitól, az alkoholfüggőségétől. A színész szerencsére már teljesen jól van: szerepeket is kap, a szerelem is újra rátalált, sőt, nemrég az elveszettnek hitt családjával is sikerült felvennie a kapcsolatot.