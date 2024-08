Álmodom? Nem! Vannak pillanatok, amikor rájövök, hogy amit most átélek, az egyszer csak egy álom volt, amit hónapokkal vagy évekkel ezelőtt elképzeltem. Most itt vagyok, és tényleg megélem mindazt, amiről korábban csak álmodtam.

– kezdte Instagram-posztjában mondandóját az oroszlányi fitnessz-modell, Kocsis Alexandra, aki jó ideje álmait valósítja meg. A bejegyzésében posztolt videóból is ez látszik, amelyen éppen egy csodaszép tengerparton pózol.

Mint ahogyan azt megfogalmazta: „Mindenki másról álmodik, boldog család, karrier, egészség, szépség, sikeres vállalkozás, álomház vagy álomautó és még sorolhatnám. Álmok és célok nélkül nem lehet élni és nem is akarok. Akárhányszor elképzeltem valamit, azt bemanifesztáltam, megálmodtam és megvalósítottam, olyanokat is, amik mind elképzelhetetlenek és felfoghatatlanok voltak… Sokszor még nekem is, pedig már megkaptam, elértem, itt vannak.”