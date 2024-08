Nem azt mondom, hogy összejártunk, de egész jól ismertem. Annak idején, amikor volt Balatonberényben az Erzsébet-tábor, akkor mindig volt lehetőségünk kiválasztani ott olyan gyerekeket, akik nagyon tehetségesek. Többszáz gyerek közül nyolcat választottam ki, akiket később Zánkára is elvittem edzőtáborba 4-5 napra és Tícián is köztük volt. Tehát mi onnan is ismerjük egymást, meg hát versenyekről is, amikor még nagyban bokszolt. De mostanában is járt ki profi mérkőzésekre, ott is találkoztam vele.