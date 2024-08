A tatabányai származású Berki Krisztián özvegyének életében mindig is fontos szerepet kapott a fittség és a sport, egy tévéműsornak köszönhetően pedig új szerelme lett a boksz is. Berki Mazsi a Borsnak árulta el, hogy még a nyaralások alatt sem hanyagolja az edzést.

− Attól függetlenül, hogy nyaralunk, folyamatosan készülök. A heti 4-5 alkalom így is összejön, a párommal szoktunk menni. Amikor otthon vagyok, akkor bokszedzésre megyek, meg erősíteni. Ilyenkor viszont inkább a regenerálódáson van a fókusz, mert az is fontos, hogy meglegyen. Általában futóedzéseket tartok, sprinteket szoktam csinálni, intervall edzéseket, meg teremben is erősítek. Bokszkesztyű mindig van nálam és ahol van boksz zsák, meg edzőpartner, ott kihasználom a lehetőséget.

− mesélte a csinos celebanyuka, akinek az edzések során új párja az egyik legnagyobb segítsége.

− Ha zsákolok, akkor ő szokta mérni az időt, hogy hány menetet bokszoljak. Sokszor előfordul, hogy én nagyon elfáradok és már abbahagynám, de ő mindig kifacsarja belőlem a maximumot, ami bennem van − mondta, hozzátéve:

Ő a legnagyobb motivátorom!

Mazsi nem csak magára figyel, ha sportról van szó, de szurkolni is tud, például Hámori Lucának, akivel kapcsolatban Instagram-oldalán osztotta meg, mennyire sokat jelentett neki az olimpikon korábbi támogatása. Luca és Mazsi az edzőteremben barátkoztak össze, ami Mazsi felkészülésében is nagy szerepet játszott.

Decemberben Te szurkoltál nekem, ma pedig én és Mi vagyunk azok akik bíznak a Te sikeredben! Nem csak egy ország, hanem bizton mondhatom, a fél világ drukkol ma Neked! Hajrá Luca!

− írta a bejegyzésében, még Hámori Luca meccsét megelőzően.