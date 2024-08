Nem először segít Komárom-Esztergom vármegye rászoruló családjain Jákob Zoli jótékonysági szervezete, a Jákob Alapítvány. Korábban egy oroszlányi kislány álmát váltották valóra, valamint egy négytagú kisbéri család segítségére is azonnal válaszolt. Most egy bakonyszombathelyi nehéz sorsú család életét szerették volna jobbá, könnyebbé varázsolni, amelyről videót is közzétettek közösségi oldalukon.

Fotó: Markovics Gábor

Nem volt semmijük, nem tudtak mit főzni a gyerekeknek

Mint az a videóból kiderült, egy nagy szegénységben élő család kért Jákob Zoliéktól segítséget, mivel szinte semmi pénzük nincs bevásárolni, olyan kevés fizetésből élnek. Az anyuka GYES-en van a legkisebb lánnyal, a párja pedig a helyi fatelepen dolgozik. Mivel a gyerekek étkeztetése is nagy kihívást jelentett, kölcsönt kellett felvenniük a bankból, de ez csak tovább mélyítette pénzügyi gondjaikat.