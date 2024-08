Mint arról korábban beszámoltunk, Horányi Juliék Szegeden mutatták be az István, a király című előadást. Juli az Instagram-oldalán folyamatosan beszámolt a próbafolyamatról, amiből mindig átütött, mennyire lelkes, milyen odaadással készül színpadra állni Gizella szerepében.

Csodálatos élmény volt, hálás vagyok, hogy átélhettem, nehéz szavakba önteni, hogy mit jelent nekem ez az előadás, de majd igyekszem kifejteni

– írta, mint egy vallomást hivatalos oldalán.

Most újabb bejegyzést tett közzé az énekesnőként és színésznőként is ismert előadó. Mint írja, hálval tartozik Novák Péternek, aki alkotótársnak maga mellé vette őt és még egy igazán neki való szerepet is rá osztott tavaly.