A Szent István Napok keretében megtartott előadást az első szent magyar király szülőhelyétől nem messze, a Várhegy alatt lévő Erzsébet-parkban tartották, ahol a felállított színpadon augusztus 19-én este csendültek fel a leghíresebb magyar rockopera dalai, így például a Te kit választanál? című is, amelyről videót is találnak olvasóink cikkünk végén. Az előadásban Dolhai Attila is feltűnt, aki nem győzte dicsérni a várost.

Jó hangulatban, kis pihenéssel készült Dolhai Attila és társai az előadásra

Forrás: Dolhai Attila/Facebook

Az egyik legszebb helyszíne a koncertnek, a Duna-parton, a Bazilika alatt, ahol mint mindig, most is jó hangulatban készültünk a mai estére. Még egy kis lazításra is volt idő a zenekar tagjaival: Zsolt Derzsivel, Köpöncei Dániellel és Herczeg Flórával

– dicsérte Esztergomot Facebook-oldalán Dolhai Attila musicalénekes, aki az egyik főszerepet játszotta az ismert produkció legutóbbi előadásában.