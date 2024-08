Heti celebfigyelőnkbe, a a tatabányai születésű Berki Krisztián özvegye, Berki Mazsi, az esztergomi várszínház sokoldalúan tehetséges lánya, Horányi Juli, az Anna and the Barbies énekesnője, Pásztor Anna, az oroszlányi bombázó, Kocsis Alexandra, valamint a tatabányai influenszerkiránynő, Kunu Alexandra került be. Lássuk is, mi történt Komárom-Esztergom megye celebjeivel az elmúlt napokban!

Izlandra utazott a kánikula elől Berki Mazsi és dúsgazdag párja

A klímaváltozásnak tudható be talán, hogy egyre több sztár utazik el hűsölni a nyárban, ahelyett, hogy felkapott és hagyományos nyaralóhelyekre látogatnának el. Nyáron nyaralni? Van ennél sokkal érdekesebb. Berki Mazsi és Zoltán szerint is.

A nyaralásukat telelésre váltották Mazsiék, amikor úgy döntöttek, Izlandra utaznak. Nem is akármilyen alkalomból, a celebanyuka ugyanis 33 éves lett. A tatabányai származású, 2 éve elhunyt Berki Krisztián fiatal özvegye a jeles nap alkalmából Izlandra utazott, hogy a csodás országban kettesben ünnepelhessenek. Ám a kiruccanás nem indult felhőtlenül, mivel a budapesti reptéren óriási késéssel kellett számolnia a párnak.

11 gépből 10 késésben, köztük a miénk is. Szolid 2 óra 45 percet (de még egy helyben állunk) csúsztunk , így olyan szerencsés vagyok , hogy a 33. életévembe a fellegekbe léphetek be

– panaszolta el Berki Mazsi az Instagram-oldalán.

Nem pihen a négy napos hétvégén, Gizella lesz Horányi Juli +fotók

Horányi Juliék Szegeden mutatták be az István, a király című előadást. Juli az Instagram-oldalán folyamatosan beszámolt a próbafolyamatról, amiből mindig átütött, mennyire lelkes, milyen odaadással készül színpadra állni Gizella szerepében.

Csodálatos élmény volt, hálás vagyok, hogy átélhettem, nehéz szavakba önteni, hogy mit jelent nekem ez az előadás, de majd igyekszem kifejteni

– írta, mint egy vallomást, majd megragadta az alkalmat, hogy meséljen egy kicsit Gizella királynéról, illetve a vörös hajáról.

A Pilisben találta meg békéjét Pásztor Anna, az Anna and the Barbies énekesnője

Pásztor Annát a Kultúra.hu kérdezte kedvenc magyarországi helyéről. Anna pedig úgy beszélt a Pilisről, ahogyan csak szerelmes ember beszél: érzelmekkel, szenvedéllyel és csodálattal. Az interjúból közlünk részleteket.