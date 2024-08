Heti celebfigyelőnkbe ezúttal a népszerű énekes, Azahriah, a Csolnokon élő Fekete László fia, Fekete Miklós, az észak-komáromi színész, Molnár Gusztáv, a sikeres tatabányai üzletasszony, Tomán Szabina, valamint Esztergályos Patrik ifjúsági világ- és olimpiai bajnok tatai párbajtőröző került be. Lássuk is, mi történt a Komárom-Esztergom vármegyéhez kötődő celebekkel az elmúlt napokban!

Videón Azahriah komáromi koncertje

A három telt házas aréna koncert után az észak-komáromi erődöt is megtöltötte a népszerű énekes. Azahriah felvidéki koncertjéről most videó is készült, amivel mindenki újra átélheti a legjobb pillanatokat.