Horányi Juli most azonban a már jól megérdemelt nyaralását tölti és erről rajongóinak is napi szinten beszámol hivatalos Instagram-oldalán. A színésznőként és énekesnőként is elhíresült sokoldalú tehetség lélegzetelállító helyeken kalauzolja el követőit. Horányi Juli jelenleg Vietnámban van, s mint írja, a problémái megvárják, míg hazaér, ő most a nyaralásra koncentrál.