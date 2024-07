Több ezer rajongó előtt lépett fel a NOX a Víz Zene Virág (VZV) Fesztiválon a tatai Öreg-tó partján. Turnéjuk egyik legfontosabb állomása volt a VZV, nagyon készültek a vasárnap esti koncertre.

A NOX énekese, Péter Szabó Szilvia különleges ruhakölteményben állt a Víz Zene Virág színpadára

Fotó: Víz Zene Virág fesztivál

Már csak azért is, mert májusban énekesnőjük, Péter Szabó Szilvia személyesen invitálta a tataiakat és a távolabbról érkezőket a térség legnagyobb családi fesztiváljára az esemény beharangozó sajtótájékoztatóján. Az énekesnő azt is elárulta, hogy a fellépés előtt mennyit készülődnek.

Így készül a fellépésekre a NOX énekesnője

– Körülbelül egy óra, amíg sminkelek, hajazok, felöltözöm, beénekelek, rákészülök. Utána negyedórára a zenekarral bezárkózunk, és egy kicsit ráhangolódunk a bulira. Nagyon szeretek harcos amazonnak öltözni. A NOX zeneisége, az egész világa a honfoglalás korabeli magyarságot idézi – mesélte az énekesnő a különleges színpadképről.

A zenekar minden turnén egyedi műsorral, más-más szerelésben állnak közönség elé. Minden koncerten különlegességgel készülnek az öltözékükben is. A Víz Zene Virág Fesztiválon egy fekete bársonytop volt Szilvin, dekoltázsán horgolt csipkevirágokkal és toll díszítéssel. Földig érő nadrágszoknyája is bársonyból készült, amit fekete fűzős bakanccsal tett hangsúlyossá. A NOX énekese most azt is elárulta, hogy ki a tervezője ruhakölteményeinek.

Fontos a strapabíróság

– Az egész csapatnak én tervezem a ruháit. Az én varrónőm ebben a társam, aki segít abban, hogy milyen anyagból, milyen kellékekkel és eszközökkel valósuljanak meg az álmok. A gyors öltözés és a strapabíróság is fontos szempont – árulta el a Szilvi.

A NOX zenekar egy telt házas Aréna koncerttel tért vissza a közönség elé 2022-ben. A színpadi látványhoz azóta szervesen kapcsolódnak a Péter Szabó Szilvia tervei alapján készült fellépőruhák. Életében először az arénás koncertre tervezett teljes kollekciót. Kiteljesedésnek érezte az ének és a tánc mellett a tervező munkát. A legapróbb részletekig maga álmodja meg, milyen motívumok, milyen elrendezésben kerüljenek a ruhákra. A 2000-es évek ikonikus zenekara nem csak hangzásvilágában és a tánckoreográfiákban kedveli a népiességet. Az öltözékükön is megjelennek a hagyományos, magyar motívumok. Az énekesnő hajfonatai is a tulipános mintavilágot idézik. Szemnek és fülnek egyaránt élményt tartogat a Forogj, világ! és a Százszor ölelj még! a fesztiválok forgatagában. Péter Szabó Szilvi pedig újabb kollekciót tervez. Azt ígéri, különleges ruhakölteményben lép majd közönség elé július végén a Budapest Parkban is.