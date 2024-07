Az esztergomi várszínház direktorának tehetséges és gyönyörű lánya hivatalos Instagram-oldalán osztott meg a hírt: júliusban új dallal érkezik rajongóinak. Mint azt a poszthoz írta, a videók leforgatása már elkezdődött, s az új dalról is árult el egy kulisszatitkot az énekesnő: egy igazi, nyári, chillezős dallal köszönti a nyarat.

Az énekesnő hivatalos Instagram-oldalán most egy részletet is megmutatott a klipből, s vele együtt a legújabb dalból is.